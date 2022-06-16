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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Постпред США пожаловалась на нескончаемые просьбы Украины

Источник:
ТАСС
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Украина ежедневно просит вооружение и многие страны уже исчерпали свои запасы, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.

«Мы получаем поток запросов, <...> пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются», — цитирует ТАСС Смит.

По ее словам, сначала речь шла о средствах ПВО. «Со временем мы перешли к обсуждению боеприпасов, нехватки артиллерии. Потом был период, когда мы по очевидным причинам в значительной степени сконцентрировали внимание на средствах береговой обороны. Теперь мы рассматриваем вопрос о бронемашинах», — пояснила постпред.

«Некоторые страны отдали все, что у них было», — отметила Смит. Государства «осознают, что они за последние месяцы <...> предоставили огромные объемы техники» Украине, отметила Смит. Некоторые страны, по ее словам, решают переключиться на оказание финансовой помощи.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Конфликты
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pepelmetal

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