Постпред США пожаловалась на нескончаемые просьбы Украины

Украина ежедневно просит вооружение и многие страны уже исчерпали свои запасы, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.

«Мы получаем поток запросов, <...> пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются», — цитирует ТАСС Смит.

По ее словам, сначала речь шла о средствах ПВО. «Со временем мы перешли к обсуждению боеприпасов, нехватки артиллерии. Потом был период, когда мы по очевидным причинам в значительной степени сконцентрировали внимание на средствах береговой обороны. Теперь мы рассматриваем вопрос о бронемашинах», — пояснила постпред.

«Некоторые страны отдали все, что у них было», — отметила Смит. Государства «осознают, что они за последние месяцы <...> предоставили огромные объемы техники» Украине, отметила Смит. Некоторые страны, по ее словам, решают переключиться на оказание финансовой помощи.