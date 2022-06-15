Центробанк установил новые курсы доллара и евро

Банк России установил официальный курс рубля на четверг, 16 июня. Доллар подешевел на 43,02 копейки и теперь стоит 56,66 рубля. Курс евро снизился на 12,77 копейки, до 59,12 рубля.

В России сейчас введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

Рубль продолжает укрепляться с конца марта, после резкого падения на фоне спецоперации на Украине. В мае реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился по сравнению с апрелем на 21,6%.

Глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что укрепляющийся рубль станет главным вызовом для российской экономики до конца 2022 года, так как он создает проблемы для импортеров и экспортеров.