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Центробанк установил новые курсы доллара и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России установил официальный курс рубля на четверг, 16 июня. Доллар подешевел на 43,02 копейки и теперь стоит 56,66 рубля. Курс евро снизился на 12,77 копейки, до 59,12 рубля.

В России сейчас введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

Рубль продолжает укрепляться с конца марта, после резкого падения на фоне спецоперации на Украине. В мае реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился по сравнению с апрелем на 21,6%.

Глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что укрепляющийся рубль станет главным вызовом для российской экономики до конца 2022 года, так как он создает проблемы для импортеров и экспортеров.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

pepelmetal

Можно им и вообще перекрыть, чтобы поняли чего стоит русофобия в современном мире

Maniac.

Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....

Disobedient

Бубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...

physx

О! Горе то какое, как же теперь жить!