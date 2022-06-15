Крепкий рубль посчитали вызовом для экономики России

Укрепляющийся рубль станет главным вызовом для российской экономики до конца 2022 года, заявил глава Минэкономики Максим Решетников.

«Формируется новый пакет вызовов для экономики — в первую очередь это рубль, который чрезмерно укрепился, и он создает проблемы и для наших экспортеров, и для импортеров», — сказал он в эфире «России 24».

Решетников отметил, что Россия справляется с кризисом лучше, чем ожидалось. Это дает властям основания для корректировки прогнозов и оценок. Так, инфляция и спад экономики России по итогам 2022 года могут быть ниже, чем прогнозировалось.

Рубль начал укрепляться с конца марта, после резкого падения на фоне спецоперации на Украине. В итоге российская валюта стала самой укрепившейся по отношению к доллару денежной единицей в мире с начала года.