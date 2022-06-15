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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев усомнился в существовании Украины через два года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Администрация Президента России / CC BY 4.0

Экс-президент России, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поставил под сомнение, что Украина будет существовать на карте мира через два года.

Медведев в своем телеграм-канале отреагировал на сообщение о том, что Украина «по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года», иначе предстоящей зимой «просто замерзнет».

«Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — отметил Медведев.

Ранее зампред Совбеза объяснил, почему он бывает так резок в своих высказываниях в телеграм-канале. «Меня часто спрашивают, почему мои посты в телеграме такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал Медведев.

Он рассказал, что сам ведет свой телеграм-канал и специально не всегда выбирает дипломатичные формулировки. Люди должны получать информацию от политиков «доходчиво и в то же время прямо», считает Медведев.

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