Новые телескопы в Бурятии дотянутся до Крабовидной туманности

МГУ установил в Тункинской долине в Бурятии три новых атмосферных черенковских гамма-телескопа, они позволят наблюдать за Крабовидной туманностью и остатками сверхновых звезд, сообщает пресс-служба вуза.

Гамма-астрономия направлена на изучение космических объектов по их гамма-излучению. Чтобы испускать такие лучи, нужны большие запасы энергии, и получаемые сигналы идут от особенно интересных для специалистов активных ядер галактик, остатков сверхновых и прочего.

Весной этого года в рамках эксперимента на самой северной гамма-обсерватории мирового уровня TAIGA начали работу три атмосферных черенковских гамма-телескопа. Эти установки позволяют регистрировать не гамма-кванты, а потоки так называемых черенковских фотонов.

Черенковские гамма-телескопы позволяют отделять события от гамма-квантов (высокоэнергетичных фотонов) и события от заряженных частиц космических лучей.

В программу наблюдения входят источники, время наблюдения которых достаточно большое для северного расположения обсерватории: Крабовидная туманность, Dragonfly, остатки сверхновых Тихо Браге, CTA 1, G106.3+2.7, источники в туманности Sygnys Coocon, блазары Мrk501, Mrk421 и другие.