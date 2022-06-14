Туристка погибла на подъеме к горному водопаду на Алтае

Туристка из Хабаровска погибла во время подъема к горному водопаду Учар в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Туристическая группа из Хабаровска 11 июня на лодке переправилась с турбазы на правый берег реки Челушман, откуда пешком стала подниматься в горы к водопаду Учар. При этом в регионе стояла тридцатиградусная жара.

«Не оценившей состояние своего здоровья и физические нагрузки при подъеме в горы 25-летней девушке стало плохо, в результате чего, не дойдя до водопада около 800 метров, она потеряла сознание», — говорится в сообщении.

Находившийся рядом брат пытался оказать ей первую помощь, однако безуспешно. Он сообщил о случившемся в единую службу спасения, но из-за труднодоступной местности тело туристки удалось транспортировать только на вторые сутки после произошедшего.

Региональный главк МЧС уточняет, что в настоящее время маршрут, ведущий к водопаду Учар, расположенный на территории Алтайского государственного природного биосферного заповедника закрыт для туристов, маршрут начнет свою работу лишь с 20 июня.