Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны

Папа Римский Франциск заявил о начале третьей мировой войны и призвал задуматься над судьбами человечества.

«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», — цитирует РИА Новости понтифика.

По его мнению, необходимо задуматься над тем, что происходит с человечеством, «которое пережило три мировые войны за столетие» — «это плохо для человечества, это бедствие».

Папа римский обратил внимание на то, что помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах: в Нигерии, Конго, Мьянме — но никому до этого нет дела. Также Франциск вспомнил о столкновениях в Руанде 25 лет назад и еще раз подчеркнул, что мир находится в состоянии войны.

В начале мая понтифик уже предположил, что к развязыванию конфликта привел «лай НАТО у дверей России».