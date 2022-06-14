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Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны

Источник:
РИА Новосим
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Фото: Casa Rosada / CC BY-SA 2.0

Папа Римский Франциск заявил о начале третьей мировой войны и призвал задуматься над судьбами человечества.

«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», — цитирует РИА Новости понтифика.

По его мнению, необходимо задуматься над тем, что происходит с человечеством, «которое пережило три мировые войны за столетие» — «это плохо для человечества, это бедствие».

Папа римский обратил внимание на то, что помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах: в Нигерии, Конго, Мьянме — но никому до этого нет дела. Также Франциск вспомнил о столкновениях в Руанде 25 лет назад и еще раз подчеркнул, что мир находится в состоянии войны.

В начале мая понтифик уже предположил, что к развязыванию конфликта привел «лай НАТО у дверей России».

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Топ комментариев

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Asd10

Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......

Alhazred

ВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...