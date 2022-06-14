Депутат назвал сумму штрафа за выброшенных домашних животных

Депутаты предлагают ввести штраф до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних животных, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

«Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных… будут установлены в размере до 30 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости Бурматова.

Еще один новый штраф — хозяину, чье животное кого-то покусало, но в деле нет состава уголовного преступления. Он составит 200 тысяч рублей.

Бурматов отметил, что данные поправки были согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.

Сейчас происшествие, при котором домашняя собака напала на человека, может попадать несколько статей УК РФ, описывающих разные степени умышленного причинения вреда здоровью.