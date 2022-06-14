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Депутат назвал сумму штрафа за выброшенных домашних животных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутаты предлагают ввести штраф до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних животных, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

«Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных… будут установлены в размере до 30 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости Бурматова.

Еще один новый штраф — хозяину, чье животное кого-то покусало, но в деле нет состава уголовного преступления. Он составит 200 тысяч рублей.

Бурматов отметил, что данные поправки были согласованы с федеральными органами исполнительной власти и готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.

Сейчас происшествие, при котором домашняя собака напала на человека, может попадать несколько статей УК РФ, описывающих разные степени умышленного причинения вреда здоровью.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Asd10

Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......

Alhazred

ВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...