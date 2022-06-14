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Владимир Машков отказался сниматься в фильмах про Донбасс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ксения Бубенец / CC BY-SA 4.0

Актер Владимир Машков считает, что еще рано снимать фильмы о событиях в Донбассе, и лично он не готов сниматься в таких проектах сейчас.

«Основа любого фильма, произведения – это сценарий. Поэтому очень важно, чтобы та драматургия, которая появится, была честной, искренней и настоящей. А это очень непросто сделать, причем во время военных действий», — цитирует Машкова портал ОСН.

Актер отметил, что даже в будущем, когда взгляд на события в Донбассе станет ясным, он будет тщательно читать сценарий и думать, браться ли за роль в подобном проекте.

Владимир Машков участвовал в праздновании Дня России в Луганске. Он выступил в местном кинотеатре перед началом показа картины «Движение вверх» в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе».

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