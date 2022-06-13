Анонсирован второй сезон «Игры в кальмара»

Фото: © кадр из сериала «Игра в кальмара»

Стриминговый сервис Netfliх официально анонсировал второй сезон сериала «Игра в кальмара» — в нем появится парень куклы-убийцы.

Во втором сезоне вернутся главный герой прошлых серий Сон Ки Хун и ведущий игры, говорится в обращении режиссера сериала Хван Дон Хёка. Продолжение сериала выйдет не раньше конца 2023 года.

В «Игре в кальмара» рассказывается о тайном турнире на выживание, построенном на детских играх. В нем люди с финансовыми проблемами, доведенные до отчаяния, готовы рискнуть жизнью ради крупной суммы.

«Игра в кальмара» стала рекордсменом Netflix, за первые 17 дней после выхода на стриминг-платформе его посмотрели пользователи со 111 миллионов аккаунтов. Это абсолютный рекорд сетевых просмотров на сервисе.

Netflix прекратил работу в России после начала специальной военной операции на Украине.