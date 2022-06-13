Анонсирован второй сезон «Игры в кальмара»

Стриминговый сервис Netfliх официально анонсировал второй сезон сериала «Игра в кальмара» — в нем появится парень куклы-убийцы.
Во втором сезоне вернутся главный герой прошлых серий Сон Ки Хун и ведущий игры, говорится в обращении режиссера сериала Хван Дон Хёка. Продолжение сериала выйдет не раньше конца 2023 года.
В «Игре в кальмара» рассказывается о тайном турнире на выживание, построенном на детских играх. В нем люди с финансовыми проблемами, доведенные до отчаяния, готовы рискнуть жизнью ради крупной суммы.
«Игра в кальмара» стала рекордсменом Netflix, за первые 17 дней после выхода на стриминг-платформе его посмотрели пользователи со 111 миллионов аккаунтов. Это абсолютный рекорд сетевых просмотров на сервисе.
Netflix прекратил работу в России после начала специальной военной операции на Украине.
DYNAMO7294Смею тебя заверить что 99.9% россиян тоже в это число не входят!
orangeravenА вы, уважаемый, обещали, кажется, победоносное наступление ВСУ в июне-июле... Вы сами то в это верите?...
Asd10А ты ради Украины себя без штанов оставил бы???)))
orangeravenХм... Я вас за язык не тянул... До встречи в августе!