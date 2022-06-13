Сбербанк снизил ставки по кредитам и вкладам

Сбербанк на фоне смягчения финансовой политики Банком России снизил ставки по потребительским кредитам и вкладам, сообщает пресс-служба банка.

С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит 8,9% годовых, при подключении подписки «СберПрайм» она составит 6,9% годовых.

Ставка по рублевым вкладам на срок до семи месяцев составит 7,5%, до года — 7%. Ставку 8% можно получить при открытии вклада онлайн на срок до четырех месяцев и при наличии годовой подписки на сервисы банка «СберПрайм+».

Сбербанк снизил ставки по вкладам вслед за решением Банка снизить ключевую ставку с 11 до 9,5%. Поводом для снижения ключевой ставки стало замедление роста цен.