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Сбербанк снизил ставки по кредитам и вкладам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк на фоне смягчения финансовой политики Банком России снизил ставки по потребительским кредитам и вкладам, сообщает пресс-служба банка.

С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит 8,9% годовых, при подключении подписки «СберПрайм» она составит 6,9% годовых.

Ставка по рублевым вкладам на срок до семи месяцев составит 7,5%, до года — 7%. Ставку 8% можно получить при открытии вклада онлайн на срок до четырех месяцев и при наличии годовой подписки на сервисы банка «СберПрайм+».

Сбербанк снизил ставки по вкладам вслед за решением Банка снизить ключевую ставку с 11 до 9,5%. Поводом для снижения ключевой ставки стало замедление роста цен.

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