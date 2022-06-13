Бывший муж Гагариной увидел послание себе в новом треке певицы

Бывший муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков отреагировал на новую песню певицы «Вода», решив, что композиция посвящена ему.

Премьера нового трека «Вода» состоялась 10 июня. «На моей коже вода, слова его тоже — вода. Боже, зачем ты мне его дал, если это не навсегда», — поет Гагарина в припеве.

«Любимая бывшая выпустила еще один хит про меня. Сколько же можно?», — прокомментировал Искахов композицию.

Гагарина и Исхаков познакомилась в 2013 году, и после года отношений пара поженилась. В 2017 году у них родилась дочь Мия. А в 2020 гожу супруги сообщили о разводе. О причинах разрыва знаменитости не говорили, но развод оказался тяжелым. Исхаков даже подавал против Гагариной иск, чтобы беспрепятственно видеться с дочерью.