Дети до семи лет смогут ездить на электричках бесплатно

Все дошкольники в России смогут бесплатно ездить на пригородных электричка, такой закон подписал президент Владимир Путин.

Такой льготой ранее пользовались дети до пяти лет. Детям от 5 до 7 лет надо было покупать билет за полную стоимость, если не было региональной скидки.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, только у 48 субъектов нашлись средства на оплату детям 50-75% стоимости билета. «Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объеме. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми», — цитирует РГ спикера.

Вице-спикер указала Анна Кузнецова указала на юридическую коллизию: в городском общественном транспорте дети до семи лет ездят бесплатно, а в электричках, которые активно встраиваются в городскую инфраструктуру, — нет. Теперь это несоответствие устранено.