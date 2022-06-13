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Дети до семи лет смогут ездить на электричках бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Все дошкольники в России смогут бесплатно ездить на пригородных электричка, такой закон подписал президент Владимир Путин.

Такой льготой ранее пользовались дети до пяти лет. Детям от 5 до 7 лет надо было покупать билет за полную стоимость, если не было региональной скидки.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, только у 48 субъектов нашлись средства на оплату детям 50-75% стоимости билета. «Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объеме. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми», — цитирует РГ спикера.

Вице-спикер указала Анна Кузнецова указала на юридическую коллизию: в городском общественном транспорте дети до семи лет ездят бесплатно, а в электричках, которые активно встраиваются в городскую инфраструктуру, — нет. Теперь это несоответствие устранено.

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Смею тебя заверить что 99.9% россиян тоже в это число не входят!

Иркут 69

Как обычно. Сплотимся де, вокруг трона... везде враги и только он, надежа государь и опора отечеству...

Times Square

"К 2020 году россияне будут получать 2700 долларов в месяц" В.В. Путин.

Asd10

А ты ради Украины себя без штанов оставил бы???)))