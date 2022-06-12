Бывшую сеть McDonald's в России переименовали во «Вкусно — и точка», сообщил генеральный директор сети Олег Пароев.

«Я рад представить наше новое название — "Вкусно - и точка"», — приводит ТАСС слова Олег Пароев.

McDonald's официально приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта, после начала специальной военной операции на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и продала бизнес российскому собственнику Александр Говору.

Сеть будет работать под новым брендом и с новыми названиями в меню, а все ее сотрудники сохранят места «на эквивалентных условиях» в течение как минимум двух лет.