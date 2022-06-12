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McDonald's в России переименовали во «Вкусно — и точка»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Бывшую сеть McDonald's в России переименовали во «Вкусно — и точка», сообщил генеральный директор сети Олег Пароев.

«Я рад представить наше новое название — "Вкусно - и точка"», — приводит ТАСС слова Олег Пароев.

McDonald's официально приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта, после начала специальной военной операции на Украине. 16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, объявила об уходе из России и продала бизнес российскому собственнику Александр Говору.

Сеть будет работать под новым брендом и с новыми названиями в меню, а все ее сотрудники сохранят места «на эквивалентных условиях» в течение как минимум двух лет.

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Топ комментариев

corrector

"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!

mosquito__2010

Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...

Dicky

Ой что с вашей методичкой несоответствие.сказать нечего.Обоснуй отрок что к чему,гений сибнета

mosquito__2010

Мой диван не согласен с Вашей позицией.