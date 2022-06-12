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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров посмеялся над слухами о гибели части полка «Ахмат»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan
Тема: Военная операция на Украине
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