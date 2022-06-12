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Росстат сообщил о 20 миллионах россиян за чертой бедности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Денежные доходы ниже установленной в России границы бедности в I квартале 2022 году имели 20,9 миллиона человек, или 14,3% населения страны, сообщает Росстат.

В первом квартале 2021 года число таких граждан в России составляло 20,8 миллиона или 14,2%. Базовая граница бедности, по расчетам Росстата, в первом квартале составила 12 916 рублей для всего населения,

В третьем квартале 2021 года за чертой бедности находились 16 миллионов россиян, что на 2,8 миллиона меньше, чем годом ранее. В третьем квартале 2021 года граница бедности составляла 11 970 рублей.

Порядок расчета границы бедности был утвержден в 2021 году. Согласно формуле, значение прожиточного минимума за последний квартал прошлого года умножается на индекс потребительских цен за требуемый период.

«Граница бедности» используется только в качестве статистического показателя, а меры поддержки населения рассчитываются исходя из прожиточного минимума.

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Топ комментариев

corrector

"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!

mosquito__2010

Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...

Dicky

Ой что с вашей методичкой несоответствие.сказать нечего.Обоснуй отрок что к чему,гений сибнета

mosquito__2010

Мой диван не согласен с Вашей позицией.