Украина получит немецкое тяжелое вооружение

Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня, сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник.
В частности, украинские военные получат семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а также самоходные зенитные установки Gepard. Всего Германия передаст 30 зенитных самоходок, передает РИА Новости.
Мельник добавил, что правительство Германии уже шесть недель под разными предлогами блокирует поставки Киеву ста единиц немецкой боевой машины пехоты Marder из резервов Бундесвера.
Дипломат уточнил, что на уровне стран-членов НАТО есть договоренность о том, что тяжелые вооружения, БМП и танки западного производства пока не будут поставляться на Украину.
pepelmetalНу сейчас наукраине обкатают и сделают ещё лучше
mosquito__2010"Арестович: Идея Украины — это врать себе и другим, потому что если сказать правду, то рухнет все.".
corrector"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!
mosquito__2010Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...