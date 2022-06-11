Украина получит немецкое тяжелое вооружение

Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня, сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

В частности, украинские военные получат семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а также самоходные зенитные установки Gepard. Всего Германия передаст 30 зенитных самоходок, передает РИА Новости.

Мельник добавил, что правительство Германии уже шесть недель под разными предлогами блокирует поставки Киеву ста единиц немецкой боевой машины пехоты Marder из резервов Бундесвера.

Дипломат уточнил, что на уровне стран-членов НАТО есть договоренность о том, что тяжелые вооружения, БМП и танки западного производства пока не будут поставляться на Украину.