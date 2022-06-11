НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина получит немецкое тяжелое вооружение

Источник:
Sibnet.ru
571 14
Фото: Ralf Dillenburger / CC-BY-SA-3.0

Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня, сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

В частности, украинские военные получат семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а также самоходные зенитные установки Gepard. Всего Германия передаст 30 зенитных самоходок, передает РИА Новости.

Мельник добавил, что правительство Германии уже шесть недель под разными предлогами блокирует поставки Киеву ста единиц немецкой боевой машины пехоты Marder из резервов Бундесвера.

Дипломат уточнил, что на уровне стран-членов НАТО есть договоренность о том, что тяжелые вооружения, БМП и танки западного производства пока не будут поставляться на Украину.

Тема: Военная операция на Украине
Власти Запорожья и Херсона начали выдачу российских паспортов
Советник Зеленского раскрыл потери украинской армии
Кадыров стихами обратился к «наивной Украине»
Новые власти объявили о планах выпуска «Запорожцев»
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Загадочные объекты вылетели из черной дыры
Глава Nokia предрек закат эры смартфонов
Украина обстреляла территорию России из американских гаубиц
Превращение России в «технологический остров» предрекли в Кремле
Обсуждение (14)
Картина дня
Байден пожаловался на «путинский налог»
Власти Запорожья и Херсона начали выдачу российских паспортов
Путин запретил судимым водителям работать в такси
Советник Зеленского раскрыл потери украинской армии
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Ну сейчас наукраине обкатают и сделают ещё лучше

mosquito__2010

"Арестович: Идея Украины — это врать себе и другим, потому что если сказать правду, то рухнет все.".

corrector

"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!

mosquito__2010

Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...