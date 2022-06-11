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Завершились съемки сериала The Last of Us

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mark Innes / CC BY-SA 4.0

Съемки сериала по культовой игре The Last of Us завершились 10 июня 2022 года. Всего в первом сезоне будет десять серий, их с июля прошлого года снимали в Канаде.

Пилотный эпизод сериала снял российский режиссер Кантемир Балагов. Отдельные серии также поставили Ясмила Жбанич («Куда ты идешь, Аида?»), Али Аббаси («На границе миров») и создатель оригинальной истории Нил Дракманн.

Над сценарием работали Дракманн и Крейг Мейзин, известный по сериалу «Чернобыль». Главные роли в сериале исполнили Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рамзи («Игра престолов»).

Бюджет первого сезона составил порядка 100 миллионов долларов. Дата выхода адаптации The Last of Us официально пока не объявлялась, инсайдеры предполагают, что показ сериала начнется в 2023 году.

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Топ комментариев

pepelmetal

Ну сейчас наукраине обкатают и сделают ещё лучше

mosquito__2010

"Арестович: Идея Украины — это врать себе и другим, потому что если сказать правду, то рухнет все.".

corrector

"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!

mosquito__2010

Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...