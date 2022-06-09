Министр обороны Украины раскрыл потери ВСУ

Украинские военные силы ежедневно теряют до 100 бойцов в день убитыми, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, в районе ведения боевых действий складывается тяжелая ситуация.

Кроме безвозвратных потерь, ежедневно ВСУ теряет до 500 военных ранеными. Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что наиболее тяжелая обстановка складывается «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».

При этом советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал, что точные потери украинской армии не будут раскрываться до окончания военных действий, объясняя это государственной тайной.

Российское Минобороны в апреле оценивало безвозвратные потери украинской армии в 23 367 человек. К таким потерям обычно относят убитых, пропавших без вести, попавших в плен и получивших ранения, которые несовместимы с дальнейшей службой.