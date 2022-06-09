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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Министр обороны Украины раскрыл потери ВСУ

Источник:
РБК
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные силы ежедневно теряют до 100 бойцов в день убитыми, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, в районе ведения боевых действий складывается тяжелая ситуация.

Кроме безвозвратных потерь, ежедневно ВСУ теряет до 500 военных ранеными. Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что наиболее тяжелая обстановка складывается «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».

При этом советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал, что точные потери украинской армии не будут раскрываться до окончания военных действий, объясняя это государственной тайной.

Российское Минобороны в апреле оценивало безвозвратные потери украинской армии в 23 367 человек. К таким потерям обычно относят убитых, пропавших без вести, попавших в плен и получивших ранения, которые несовместимы с дальнейшей службой.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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