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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Возобновление производства Lada Vesta и Niva снова задерживается

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ на неделю продлил простой в подразделениях, занимающихся производством семейств на платформе В0 и Niva, сообщил профсоюз завода в Тольятти в соцсети «ВКонтакте».

Простой продлится с 14 по 17 июня. Решение принято в связи с отсутствием комплектующих.

АвтоВАЗ приостанавливал производство с начала марта из-за нехватки электронных деталей. В апреле предприятие ушло в корпоративный отпуск, в мае конвейеры тоже стояли.

8 июня концерн выпустил с конвейера Lada Granta Classic 2022 с механической коробкой передач. Это первая машина концерна за два месяца простоя.

Платформа B0 используется при производстве Lada Largus, Vesta и XRay. Lada Niva собирают на ВАЗ-2123, а Granta — на ВАЗ-2108 «Гамма».

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

Alhazred

Да пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))

Uynachalnica

Мне в этом не спрос видится, а безнадега!

Alhazred

А в прошлый раз разве не Давид победил? )))

Asd10

Прикинь, и мне так же... А я не гундю. Что со мной не так???))