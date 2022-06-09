Возобновление производства Lada Vesta и Niva снова задерживается

АвтоВАЗ на неделю продлил простой в подразделениях, занимающихся производством семейств на платформе В0 и Niva, сообщил профсоюз завода в Тольятти в соцсети «ВКонтакте».

Простой продлится с 14 по 17 июня. Решение принято в связи с отсутствием комплектующих.

АвтоВАЗ приостанавливал производство с начала марта из-за нехватки электронных деталей. В апреле предприятие ушло в корпоративный отпуск, в мае конвейеры тоже стояли.

8 июня концерн выпустил с конвейера Lada Granta Classic 2022 с механической коробкой передач. Это первая машина концерна за два месяца простоя.

Платформа B0 используется при производстве Lada Largus, Vesta и XRay. Lada Niva собирают на ВАЗ-2123, а Granta — на ВАЗ-2108 «Гамма».