Новый владелец McDonald's выбрал логотип

Новый владелец российских ресторанов «Макдоналдс» выбрал логотип. При этом новое название сети ресторанов пока остается засекреченным.

Логотип будет зеленого цвета, на нем изображены главные символы ресторана — две палочки картофеля фри и бургер в виде круга. Зеленый цвет на фоне символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости, сообщает пресс-служба компании.

Фото: © пресс-служба ООО «Система ПБО»

Среди возможных названий нового бренда: «Это он», «Точно он», «Компас», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса» и «Наше место», заявки на такие наименования были зарегистрированы Роспатентом.

До конца июня порядка 200 ресторанов быстрого питания откроется на точках, где раньше работали заведения McDonald's. Первые заведения заработают 12 июня. Сеть приостановила работу всех 850 своих ресторанов в России 14 марта.