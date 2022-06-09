Власти рассказали о судьбе ЕГЭ при новой системе образования

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится при переходе к новой системе высшего образования после отказа от Болонской, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Да, сохранится, поскольку ЕГЭ выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — сообщили РИА в Рособрнадзоре.

В ведомстве отметили, что многие страны мира имеют свои стандартизированные экзамены. «ЕГЭ — один из наиболее открытых национальных экзаменов. При всей сложности процессов объективного проведения ЕГЭ с экспертными проверками развернутых ответов участников экзамена результаты ЕГЭ обрабатываются и выдаются быстрее, чем во многих других странах», — отметили Рособрнадзоре.

В пресс-службе обратили внимание, что именно ЕГЭ ликвидировал имевшийся раньше разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов, сделал процесс поступления в вуз максимально прозрачным, а требования к абитуриентам - едиными.

Кроме того, экзамен обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные вузы.