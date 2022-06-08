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Центробанк понизил курсы валют на 9 июня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России установил на 9 июня 2021 года официальный курс доллара на уровне 60,22 рубля, по сравнению с предыдущим значением он снизился на 72,83 копейки.

Официальный курс евро составил 63,9 рубля, он понижен на 63,2 копейки. Рубль укрепляется уже вторую неделю подряд после кратковременного ослабления, вызванного изменением ключевой ставки.

В России действует плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

В ходе торгов в среду доллар падал ниже отметки в 60 рублей. Эксперты отмечают, что рубль продолжает усиливаться на фоне подорожания нефти до 122 долларов за баррель.

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Экономика #Деньги
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