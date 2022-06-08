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Кремль посчитал невозможной встречу Путина и Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Возможность для встречи президентов России и Украины в нынешней ситуации отсутствует, так как Киев прервал переговоры с российской стороной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наша позиция здесь хорошо известна, встреча в верхах должна быть хорошо подготовлена. Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для возможного проведения переговоров Путина и Зеленского должны возобновить свою работу переговорные команды Москвы и Киева, которые последний раз встречались в апреле.

«Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу. Мяч на стороне Украины уже почти два месяца, с середины апреля, когда они перед этим изменили свои же подходы, изложенные в Стамбуле», — подчеркнул Лавров.

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Политика #Мир #Россия
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