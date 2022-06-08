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Госдума изменила порядок регистрации места рождения ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон о праве родителей регистрировать место рождения ребенка по месту их жительства, а не по фактическому месту появления на свет. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Теперь все родители получат право самостоятельно определять место рождения ребенка, в том числе записать его по месту своего фактического проживания на территории Российской Федерации.

Согласно текущему законодательству, в записи акта о рождении указывается фактическое место рождения ребенка. Для родителей, проживающих в сельской местности, предусмотрена возможность указать вместо фактического места рождения место жительства родителей.

Однако жители городских поселений, городских и муниципальных округов, не имеющих родильных отделений, не могут записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства, что искажает статистический учет.

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