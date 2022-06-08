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Поджигателям лесов десятикратно увеличили штрафы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах ужесточается — с 8 июня вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Размер штрафов в среднем вырос в десять раз.

Так, за нарушение противопожарной безопасности гражданам могут назначить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 60 тысяч, а организациям придется заплатить от 300 до 400 тысяч рублей.

Если в регионе введен особый противопожарный режим, штрафы увеличиваются. Для граждан штрафы составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч, а для организаций — от 400 до 800 тысяч рублей.

Если из-за лесного пожара погибли люди, то поджигателям грозит уголовная ответственность или штраф до 2 миллионов рублей.

Нарушениями пожарной безопасности в лесах среди прочего считается разведение костров, использование мангала, стрельба из огнестрельного оружия, заправка работающего двигателя внутреннего сгорания, курение и пал сухой травы.

По данным МЧС, в 2021 году в стране произошло 3210 природных пожаров. Их площадь составила более 8,5 миллиона гектаров. Основной причиной возникновения лесных пожаров является антропогенный фактор — более 66% случаев возгораний происходят из-за человека.

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