Лавров поставил Зеленскому условие для встречи с Путиным

Возможность для личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского появится только после того, как возобновятся переговоры между Москвой и Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу», — цитирует ТАСС Лаврова. «Зеленский хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц на неделе, он заявлял уже неоднократно: "переговоры возобновим, только если русские уберут свои контингенты на линию 24 февраля"», — добавил министр.

По словам Лаврова, это «абсолютно несерьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле».

Он отметил, что Украина с середины апреля не предоставила ответ на российскую версию проекта договоренностей с Киевом. «Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — сказал глава МИД России.