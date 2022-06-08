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Останки пра‑лемминга нашли в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wikimedia / CC BY 2.5

Ученые долгое время не знали, где обитали предки грызунов из тундры — леммингов, найти их удалось в Омской области.

Долгое время предок настоящих леммингов оставался неизвестен. Недостающее звено эволюции леммингов нашли на юге Западной Сибири, в местонахождении Нижний Розовский в Горьковском районе Омской области, выяснилось в ходе исследования Геологического института РАН, об этом сообщил журнал «Элементы».

По всей видимости, древнейшие лемминги обитали на заболоченных участках ландшафтной мозаики — так же, как и современные лемминги таежной зоны, питающиеся мхами и осоками.

Несмотря на то что этот вид описан всего по четырем зубам, удалось установить, что он сочетает признаки примитивных ранних полевок и леммингов современного облика — экологических доминантов тундровых и тундростепных ландшафтов Северного полушария.

Эти находки фиксируют продвинутую стадию эволюции зубов леммингов перед потерей корней и переходом к неограниченному росту. Новое открытие вносит свой вклад в знания о ранних стадиях формирования фауны млекопитающих высоких широт Евразии.

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Наука #Наука #Омск
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Топ комментариев

Disobedient

Главная проблема украинцев это зеля сам и бенина нацистская хунта. Так что в семьях украины все чаще...

GammiPluh

да ладно, вот прям к зеркалу? я вот смотрю на всю эту шоблу-**лу и только несколько политиков открыто...

Sovik

ХерНР не будет, будет Херсонская область в составе РФ.

kygear

К зеркалу подходит! и понеслось..