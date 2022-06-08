Правительство впервые оплатит рекламу на ТВ российским брендам

Субсидии в размере полмиллиона рублей выделит правительство России на продвижение российских брендов на телевидении, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме «Неделя российского ритейла».

«Это произведено в России, просто об этом никто не знает. Для того, чтобы знали, правительство приняло решение - в этом году впервые будет выделено пока 500 миллионов рублей в пилотном режиме на продвижение в средствах массовой информации, прежде всего, на телевидении российских брендов», — цитирует «Интерфакс» Мантурова.

По словам главы Минпромторга, покупатели привыкли больше доверять зарубежным товарам. Поэтому многие бренды, произведенные в России, имеют иностранные названия.

С помощью субсидий государство планирует помочь потребителям узнать лучше товары отечественного производства. В будущем сумму субсидий могут увеличить.