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Автомобили Lada получат китайские ABS

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Российский автозавод АвтоВАЗ начнет устанавливать на свои автомобили китайскую антиблокировочную систему тормозов (ABS).

Поставщиком ABS для автомобилей Lada станет китайская фирма Trinova. Первой моделью, которая сойдет с конвейера с китайской антиблокировочной системой тормозов, станет Lada Largus, пишет портал Drom.ru.

Изначально автозавод планировал приступить к выпуску обновленного автомобиля в конце июня, однако из-за проблем с поставками запчастей в Россию срок перенесли на конец июля. Затем китайские ABS появятся на Lada Granta и Lada Niva.

Также китайские ABS получат автомобили УАЗ — для них поставщиком станет компания APG. Их антиблокировочная система представляет собой аналог немецкой Bosch 8.1, которая ранее использовалась автозаводом.

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