Автомобили Lada получат китайские ABS

Российский автозавод АвтоВАЗ начнет устанавливать на свои автомобили китайскую антиблокировочную систему тормозов (ABS).

Поставщиком ABS для автомобилей Lada станет китайская фирма Trinova. Первой моделью, которая сойдет с конвейера с китайской антиблокировочной системой тормозов, станет Lada Largus, пишет портал Drom.ru.

Изначально автозавод планировал приступить к выпуску обновленного автомобиля в конце июня, однако из-за проблем с поставками запчастей в Россию срок перенесли на конец июля. Затем китайские ABS появятся на Lada Granta и Lada Niva.

Также китайские ABS получат автомобили УАЗ — для них поставщиком станет компания APG. Их антиблокировочная система представляет собой аналог немецкой Bosch 8.1, которая ранее использовалась автозаводом.