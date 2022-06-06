«Яндекс Маркет» запустил продажу поддержанных смартфонов

Площадка «Яндекс Маркет» запустила сервис, через который пользователи могут продавать подержанные смартфоны.

Смартфон проверит, оценит и купит компания-партнер сервиса для дальнейшей перепродажи. Деньги выплачиваются наличными или на карту после проверки устройства, отмечается в сообщении.

Обязательным условием для продажи является отвязка подержанного устройства от учетных записей iCloud или Google. При этом можно не прикладывать к старому смартфону чек, коробку или кабель зарядки.

Услуга по продаже использованных смартфонов с помощью Яндекса пока работает только в Москве и Санкт-Петербурге, в дальнейшем сервис могут запустить в других крупных городах России.