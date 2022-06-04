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Казахстан расследует загадочные случаи смерти солдат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kalabaha1969 / CC0

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную комиссию для расследования участившихся случаев гибели военнослужащих.

Новое подразделение возглавит секретарь Совбеза Гизат Нурдаулетов. Под его руководством комиссия проведет расследования причин резонансных смертей военных в последнее время, передает портал ORDA.

Так, недавно на погранзаставе в селе Бейнеу Мангистауской области при загадочных обстоятельствах нашли мертвым 19-летнего солдата Едиля Тешебаева. До этого в Жамбылской области умер солдат-срочник Алибек Калбай.

Эксперты предполагают, что эти странные смерти могут быть связаны с неуставными отношениями в казахстанской армии.

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ЧП #Происшествия #Армия
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