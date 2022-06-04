Роскосмос перезапустит отключенный немецкий телескоп

«Роскосмос» включит немецкий телескоп eROSITA на российско-немецкой орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

В конце февраля Германия сообщила, что отключит свой телескоп. Решение приняли на фоне российской военной операции на Украине. Рогозин подчеркнул, что ФРГ «не имеет никакого морального права остановить эти исследования».

«Я дал указание начать работы по восстановлению работы германского телескопа в системе "Спектр-РГ" вместе с российским телескопом»,— сказал он в эфире «России 24».

Обсерваторию «Спектр-РГ» запустили в космос в июле 2019 года. У нее два телескопа: немецкий eROSITA и российский ART-XC. По решению Германии eROSITA был переведен в безопасный режим.