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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Роскосмос перезапустит отключенный немецкий телескоп

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DLR_de / Attribution License

«Роскосмос» включит немецкий телескоп eROSITA на российско-немецкой орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

В конце февраля Германия сообщила, что отключит свой телескоп. Решение приняли на фоне российской военной операции на Украине. Рогозин подчеркнул, что ФРГ «не имеет никакого морального права остановить эти исследования».

«Я дал указание начать работы по восстановлению работы германского телескопа в системе "Спектр-РГ" вместе с российским телескопом»,— сказал он в эфире «России 24».

Обсерваторию «Спектр-РГ» запустили в космос в июле 2019 года. У нее два телескопа: немецкий eROSITA и российский ART-XC. По решению Германии eROSITA был переведен в безопасный режим.

Тема: Человек и космос
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