НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Источник:
Sibnet.ru
399 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России в 17-й раз — теперь он действует до 21 июня, сообщается на сайте ведомства.

Ограничения затрагивают аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Российским авиакомпаниям рекомендуется организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Россия с 24 февраля 2022 года закрыла часть воздушного пространства на юге страны, а также в центральной части для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

По оценке Ассоциации туроператоров РФ, южные аэропорты в результате могут недосчитаться более 2 миллионов пассажиров из-за ограничения полетов. Из-за отсутствия авиасообщения на курорты не приедут 1,7 миллиона туристов.

Еще по теме
Первые в России экологичные рельсы выпустили в Кузбассе
Китай закрыл небо для российских Boeing и Airbus
Наличие туалета на АЗС связали с качеством топлива
Часть Чуйского тракта расширили на Алтае
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Группировка «Ленинград» выпустила песню про оспу обезьян
Пугачева впервые прокомментировала спецоперацию
Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил
Шольц и Макрон задумали договориться с Москвой в обход Киева
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
93
Кремль подвел итоги 100 дней спецоперации на Украине
64
Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил
61
Зеленский попросил Эрдогана организовать встречу с Путиным
35
Шойгу и Кадыров обсудили ускорение спецоперации на Украине
32
Херсон и Запорожье: еще не Россия, уже не Украина