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Россиянам рассказали, где оформить карты Visa и Masterсard

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Узбекистан, Армения, а также Беларусь и Сербия стали самыми популярными направлениями для «карточных туров», говорится в обзоре Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Карточный тур» предполагает, что по время поездки за рубеж турист оформляет себе банковскую карту одной из международных платежных систем — Visa или Mastercard.

При поездке в Армению или Узбекистан туристы во время «карточного тура» также получают возможность сходить на экскурсию. Срок оформления карты в этих странах составляет от одного часа до двух суток, а учитывая, что длительность тура получается относительно короткой, это положительно влияет на стоимость поездки.

«Что касается других стран ближнего зарубежья, то их требования для нерезидентов более жесткие, сроки оформления карт — более длительные, а компаний-партнеров — меньше», — уточнили в ассоциации.

Хотя потенциально, с учетом существующих прямых авиарейсов, россияне могут отправиться за банковской картой в Киргизию, Казахстан или Таджикистан. Но туроператоры не стремятся

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Топ комментариев

jeryakob

ага. скажешь, что то поперек - этим же списком и посодют

Alhazred

Но тем не менее они лупят по Донецку. По гражданским объектам из РСЗО.

mosquito__2010

Ты когда мазаться начинаешь от своей трепотни ржать почему то всегда охота .

mosquito__2010

Рогули вы больны, но жизнь вас вылечит. Это будет проявляться в разных формах, но вылечит.