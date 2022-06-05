Россиянам рассказали, где оформить карты Visa и Masterсard

Узбекистан, Армения, а также Беларусь и Сербия стали самыми популярными направлениями для «карточных туров», говорится в обзоре Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Карточный тур» предполагает, что по время поездки за рубеж турист оформляет себе банковскую карту одной из международных платежных систем — Visa или Mastercard.

При поездке в Армению или Узбекистан туристы во время «карточного тура» также получают возможность сходить на экскурсию. Срок оформления карты в этих странах составляет от одного часа до двух суток, а учитывая, что длительность тура получается относительно короткой, это положительно влияет на стоимость поездки.

«Что касается других стран ближнего зарубежья, то их требования для нерезидентов более жесткие, сроки оформления карт — более длительные, а компаний-партнеров — меньше», — уточнили в ассоциации.

Хотя потенциально, с учетом существующих прямых авиарейсов, россияне могут отправиться за банковской картой в Киргизию, Казахстан или Таджикистан. Но туроператоры не стремятся