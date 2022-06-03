Отношение к России раскололо Евросоюз на два лагеря

Политические разногласия после всплеска единодушия в ЕС в первые недели украинского конфликта вновь разделили Европу на два лагеря, пишет французское издание Le Figaro.

Если Западная Европа во главе с Францией, Германией и Италией выступает за прекращение огня и переговоры между Москвой и Киевом, Северная и Восточная Европы считают, что надо добиваться поражения России, отмечает издание.

Объединяет два лагеря одно: уверенность в том, что окончательное решение — за украинцами. «Но этого, несомненно, будет недостаточно, чтобы собрать воедино кусочки европейского пазла, который рассыпался после трёх месяцев военных действий», — констатирует издание.

Le Figaro поясняет, что Берлин стремится вернуться к «обычному положению дел». Рим не хочет «унижать» Россию. В Париже вариант «унижения Владимира Путина» также не рассматривается, поскольку Россия — сосед, который «не переедет». Эту позицию разделяют Бельгия, Греция, Австрия и Венгрия.

На севере и востоке Европы, за исключением Венгрии, доминирует «партия победы», считающая, что Россию необходимо победить военным путем и навсегда изгнать ее с Украины.

Кремль играет на разногласиях между странами Запада и делает ставку на сокращение помощи Украине из-за усталости общественного мнения и экономических последствий санкций, заключает издание.