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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Отношение к России раскололо Евросоюз на два лагеря

Источник:
Le Figaro
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Политические разногласия после всплеска единодушия в ЕС в первые недели украинского конфликта вновь разделили Европу на два лагеря, пишет французское издание Le Figaro.

Если Западная Европа во главе с Францией, Германией и Италией выступает за прекращение огня и переговоры между Москвой и Киевом, Северная и Восточная Европы считают, что надо добиваться поражения России, отмечает издание.

Объединяет два лагеря одно: уверенность в том, что окончательное решение — за украинцами. «Но этого, несомненно, будет недостаточно, чтобы собрать воедино кусочки европейского пазла, который рассыпался после трёх месяцев военных действий», — констатирует издание.

Le Figaro поясняет, что Берлин стремится вернуться к «обычному положению дел». Рим не хочет «унижать» Россию. В Париже вариант «унижения Владимира Путина» также не рассматривается, поскольку Россия — сосед, который «не переедет». Эту позицию разделяют Бельгия, Греция, Австрия и Венгрия.

На севере и востоке Европы, за исключением Венгрии, доминирует «партия победы», считающая, что Россию необходимо победить военным путем и навсегда изгнать ее с Украины.

Кремль играет на разногласиях между странами Запада и делает ставку на сокращение помощи Украине из-за усталости общественного мнения и экономических последствий санкций, заключает издание.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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