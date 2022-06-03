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Военная операция на Украине
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Интерес к спецоперации на Украине стал снижаться в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Большинство Россиян по-прежнему обеспокоены событиями в Украине, хотя интерес к этим событиям постепенно снижаться, следует из результатов опроса «Левада-центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

За ситуацией вокруг Украины внимательно следят 56% респондентов (в том числе 22% следят «очень внимательно» и 34% «довольно внимательно»), Внимание к происходящему продолжает постепенно снижаться, говорится в исследовании.

Более внимательно за событиями следят люди в возрасте 55 лет и старше: 71% из них внимательно наблюдают; из группы 40-54 года внимательно следят 57% респондентов, из группы 25-39 лет — 45%, в самой молодой группе, 18-24 года, — 34%.

Чуть больше половины (53%) респондентов полагают, что телевидение объективно в освещении ситуации вокруг Украины: 21% считают его полностью объективным, треть (32%) — в основном объективным. Лишь около трети респондентов говорят об объективности социальных сетей и интернет изданий, следует из результатов опроса.

Обеспокоенность событиями в Украине также начинает снижаться. Наименее обеспокоены происходящим молодые респонденты: 66% из них они беспокоят, при этом только 14% опрошенных — очень беспокоят, чуть больше половины (52%) — скорее беспокоят. Наибольшая обеспокоенность характерна для самой старшей возрастной группы (55 лет и старше), сказано в исследовании.

Опрос проведен 26-31 мая 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Тема: Военная операция на Украине
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