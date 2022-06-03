Объявлена дата премьеры сериала «Детективное агентство Мухича»

Спин-офф «Полицейского с Рублевки» про детективное агентство Мухича и Кристины выйдет на ТНТ с 20 июня.

Актеры Роман Попов и София Каштанова стали главными героями сериала «Детективное агентство Мухича», в котором сыграли следователя Игоря Мухича и психолога Кристины. Герои раскроют простые дела, выбрав для этого самый сложный путь.

Смотреть «Детективное агентство Мухича» смогут те, кто только знакомится со вселенной «Полицейского с Рублевки», и фанаты франшизы: их ждут пасхалки, появление других сотрудников рублевского отдела полиции и старые знакомые вроде депутата Романа Андреевича, Гудковой и даже Яковлева.

Главные роли, кроме Попова и Каштановой, сыграли Рина Гришина, Александр Дерепко, Сергей Штатнов и другие. В команде с Ильей Куликовым работали креативный продюсер сезона Аня Мирохина и режиссер Алексей Зотов.

Премьера сериала «Детективное агентство Мухича» состоится 20 июня в 20.00.