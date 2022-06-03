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Объявлена дата премьеры сериала «Детективное агентство Мухича»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Детективное агентства Мухича»

Спин-офф «Полицейского с Рублевки» про детективное агентство Мухича и Кристины выйдет на ТНТ с 20 июня.

Актеры Роман Попов и София Каштанова стали главными героями сериала «Детективное агентство Мухича», в котором сыграли следователя Игоря Мухича и психолога Кристины. Герои раскроют простые дела, выбрав для этого самый сложный путь.

Смотреть «Детективное агентство Мухича» смогут те, кто только знакомится со вселенной «Полицейского с Рублевки», и фанаты франшизы: их ждут пасхалки, появление других сотрудников рублевского отдела полиции и старые знакомые вроде депутата Романа Андреевича, Гудковой и даже Яковлева.

Главные роли, кроме Попова и Каштановой, сыграли Рина Гришина, Александр Дерепко, Сергей Штатнов и другие. В команде с Ильей Куликовым работали креативный продюсер сезона Аня Мирохина и режиссер Алексей Зотов.

Премьера сериала «Детективное агентство Мухича» состоится 20 июня в 20.00.

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Uynachalnica

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Wolf Hound

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staff850

Радость то какая, дед снова будет строить туалеты, вывозить дрова бабушкам и вновь рассказывать что кругом...

ifhbrjd

Их тоже надо проверить на коррупцию. Вся страна знала - а они нет. Фантастика!