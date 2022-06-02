Обозначен срок перевода водительских прав в QR-код

Минцифры России и МВД России запланировали запуск сервиса по предъявлению водительского удостоверения в приложении «Госуслуги Авто» до конца 2022 года, сообщила пресс-служба Минцифры.

Сейчас в «Госуслуги Авто» уже можно предъявлять СТС сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Схожий функционал будет лежать и в основе предъявления электронного водительского удостоверения.

Информация о нем будет загружаться из витрины данных ГИБДД в мобильное приложение и предъявляться в виде QR-кода.

Приложение «Госуслуги Авто» работает и офлайн, сохраненное в приложение электронное водительское удостоверение можно будет предъявлять без подключения к интернету.

В будущем предъявить с помощью QR-кода можно будет и полис ОСАГО.