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Глава JP Morgan предсказал скорый экономический ураган

Источник:
ТАСС
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Фото: Яндекс фото / CC BY-SA 4.0

Экономический ураган готов обрушиться на мир и надо готовиться к его встрече, заявил глава одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase Джейми Даймон.

«Я говорил ранее, что над нами нависли штормовые тучи, но я хочу изменить свое заявление, потому что на нас надвигается ураган», — приводит ТАСС слова Даймона.

Даймон отметил, что, хотя пока кажется, что все в порядке, никто не знает, станет ли надвигающееся бедствие «маленьким вихрем или разрушительным ураганом "Сэнди"», и посоветовал присутствующим на встрече аналитикам и инвесторам приготовиться к трудностям.

«Лучше готовьтесь. JPMorgan будет готовиться. Наша политика станет очень консервативной в отношении балансовых счетов», — сказал Даймон.

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