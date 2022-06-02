Песков заявил об отсутствии контактов Кремля с Белым домом

Контакты между Кремлем и Белым домом сейчас фактически отсутствуют, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, есть ли контакты между Кремлем и Белым домом.

По его словам, российский президент последний раз созванивался с Джо Байденом 12 февраля — за две недели до объявления спецоперации на Украине.

С начала военной операции России на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, в том числе против президента России Владимира Путина.