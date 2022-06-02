НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков заявил об отсутствии контактов Кремля с Белым домом

Источник:
РИА Новости
213 3
Фото: © The White House

Контакты между Кремлем и Белым домом сейчас фактически отсутствуют, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, есть ли контакты между Кремлем и Белым домом.

По его словам, российский президент последний раз созванивался с Джо Байденом 12 февраля — за две недели до объявления спецоперации на Украине.

С начала военной операции России на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, в том числе против президента России Владимира Путина.

Еще по теме
Кремль анонсировал прямую линию Путина
Китай пригрозил США серьезными последствиями за Тайвань
ДНР летом проведет трибуналы над украинскими военными
Чем грозит России шестой пакет санкций?
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пугачева впервые прокомментировала спецоперацию
«Ашан» прокомментировал продажу водки по акции «Все лучшее — детям»
Группировка «Ленинград» выпустила песню про оспу обезьян
Минобороны показало испытания «неотвратимого оружия»
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

В рефрижераторе переодетые лежат.

Asd10

Типа а нас то за ще? Бешеных собак усыпляют. Не знал?

Uynachalnica

Ну, Чубайс это заслужил еще более 30 лет назад, вопрос в том, почему российские правоохранительные органы...

ponhik78

А где ты в моём комменте вообще нашёл слова Мариуполь и Северодонецк?В Мариуполе ещё как работала. Кроме...