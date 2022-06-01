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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ «Патриот» превратят в электромобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Российский стартап «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», разработавший электрическую версию УАЗ «Профи», готов превратить и УАЗ «Патриот» в электромобиль, сообщил руководитель компании Илья Рашкин.

«Основные узлы и компонентная база те же самые фактически и очень легко туда встают», — сказал Рашкин «Дрому».

Электрический «Патриот» будет заднеприводным и лишится функции жесткого подключения переднего моста, поскольку у «Электромобилей Мануфэкчуринг Рус» нет пока возможности делать полноприводные машины.

Электромотор (собственная разработка компании) мощностью в 116 лошадиных будет тот же, что и у «Профи», как и литий-железо-фосфатная батарея, обеспечивающая запас хода в 300 километров. Максимальная скорость — 80 километров в час.

По словам директора компании, интерес с электрическому «Патриоту» есть у корпоративного клиента с Сахалина.

Производство электро-«Профи», который получил имя EVM-Pro, планируют начать в сентябре на заводе в Москве, проектная мощность которого составляет тысячу машин в год. Электрические «Профи» будут стоить от 4 миллионов рублей.

Тема: Русские машины
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