США поставят Украине ракетные системы HIMARS

Новый пакет американской военной помощи Украине предусматривает поставки ракетных систем HIMARS с дальностью стрельбы до 80 километров, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Мы объявим 11-й пакет помощи в сфере безопасности. Этот пакет будет включать системы большего радиуса действия, в частности HIMARS», — цитирует РИА Новости представителя Белого дома.

Поставка ракетных систем, по утверждению спикера, призвана «усилить позиции» Украины за столом переговоров у повысить ее обороноспособность. Он добавил, что боеприпасы для данных ракетных систем способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров.

Президент США Джо Байден ранее утверждал, что Штаты е передадут Украине ракеты, способные нанести удары по России. Позднее конгрессмен Адам Смит назвал его слова «небрежным замечанием», так как из-за общей границы любые снаряды с территории Украины могут достичь России.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД отметили, что страны НАТО «играют с огнем».