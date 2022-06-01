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США поставят Украине ракетные системы HIMARS

Источник:
РИА Новости
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Фото: DVIDSHUB / CC BY 2.0

Новый пакет американской военной помощи Украине предусматривает поставки ракетных систем HIMARS с дальностью стрельбы до 80 километров, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

«Мы объявим 11-й пакет помощи в сфере безопасности. Этот пакет будет включать системы большего радиуса действия, в частности HIMARS», — цитирует РИА Новости представителя Белого дома.

Поставка ракетных систем, по утверждению спикера, призвана «усилить позиции» Украины за столом переговоров у повысить ее обороноспособность. Он добавил, что боеприпасы для данных ракетных систем способны поражать цели на расстоянии порядка 80 километров.

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Президент США Джо Байден ранее утверждал, что Штаты е передадут Украине ракеты, способные нанести удары по России. Позднее конгрессмен Адам Смит назвал его слова «небрежным замечанием», так как из-за общей границы любые снаряды с территории Украины могут достичь России.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД отметили, что страны НАТО «играют с огнем».

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Оборона #Оружие #Армия
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Uynachalnica

Наконец-то что-то с места сдвинулось.

ben2005

Тогда все шейхи и олигархи быстро начнут деньги с запада выводить. А сможет ли запад отдать?

ponhik78

А что ты этим сказать то хотел?

GammiPluh

к сведению уже не вторая мировая война, ни кто не идет в атаку рядами через 3 метра по солдату... в основном...