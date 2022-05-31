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Покрышка «Омскшины» попала в кадр сериала Спилберга «Halo»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/autoshina40shinidiski

Покрышка «Омскшины» оказалась на машине будущего в сериале «Halo», сообщает предприятие АО «Кордиант» («Омскшина»).

По сценарию действие сериала разворачивается в 26 веке, во время войны людей и внеземных цивилизаций. Кадр, где одна из главных героинь Кван Ха прячется за покрышку производства АО «Омскшина», можно увидеть в первой серии первого сезона сериала.

«Покрышка повышенной проходимости с характерным рисунком протектора и маркировкой ВИ-3 предназначена для большегрузной, в том числе карьерной техники (МАЗ, КрАЗ, Урал, IVECO). Она выпускается омским шинным заводом в настоящее время. Размер шины составляет 1,3 тысячи на 530-533 миллиметров, вес – более 120 килограммов», — говорится в сообщении.

Сериал «Halo» — экранизация культовой одноименной компьютерной игры. Проект студии Paramount+, продюсируемый Стивеном Спилбергом, был представлен на стриминговых сервисах в марте 2022 года.

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Топ комментариев

nicollaich

«Вместо того чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ», — написал...

Alhazred

Самоходный дед на перфокартах ))) Так его в штатах называют

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.

Alhazred

Дал все-таки по тапкам. Сколько отбашлял интересно?