Покрышка «Омскшины» оказалась на машине будущего в сериале «Halo», сообщает предприятие АО «Кордиант» («Омскшина»).

По сценарию действие сериала разворачивается в 26 веке, во время войны людей и внеземных цивилизаций. Кадр, где одна из главных героинь Кван Ха прячется за покрышку производства АО «Омскшина», можно увидеть в первой серии первого сезона сериала.



«Покрышка повышенной проходимости с характерным рисунком протектора и маркировкой ВИ-3 предназначена для большегрузной, в том числе карьерной техники (МАЗ, КрАЗ, Урал, IVECO). Она выпускается омским шинным заводом в настоящее время. Размер шины составляет 1,3 тысячи на 530-533 миллиметров, вес – более 120 килограммов», — говорится в сообщении.



Сериал «Halo» — экранизация культовой одноименной компьютерной игры. Проект студии Paramount+, продюсируемый Стивеном Спилбергом, был представлен на стриминговых сервисах в марте 2022 года.