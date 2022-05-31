Детский сезон шоу «Кондитер» стартует на «Пятнице!»

Дети от пяти лет впервые будут участвовать в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!». Новый сезон стартует во вторник, 31 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

«Я заметил, как на нашем шоу растет поколение юных мегаталантливых кондитеров. То, что они делают, способны сотворить не все профессионалы. Взрослые, которые сидят на диванах, будут в шоке от того, что делают эти маленькие монстры», — цитирует пресс-служба «Пятницы!» ведущего Рената Агзамова.

Маленькие участники шоу «Кондитер. Дети» будут готовить торты. Если юным гениям это удастся, они попадут в финал «Кондитер. Дети», где приготовят угощения для звездного гостя.

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Лучший кондитер пройдет в суперфинал, чтобы сразиться за миллион рублей и звание лучшего кондитера страны.

По словам Агзамова, участники детского проекта оказались очень стойкими к критике, в отличие от участников обычных сезонов.

«Во взрослом сезоне принимают участие как домохозяйки, так и профессионалы. И, как правило, именно профессионалы ищут причины, почему у них ничего не получилось. А вот от детей кроме благодарности мы ничего не слышали», — сказал ведущий.

Премьера детского сезона «Кондитер» состоится 31 мая на канале «Пятница!». Шоу выйдет в эфир в 19.00, а первым звездным гостем станет блогер Аня Покров.