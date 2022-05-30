Россия отказалась от возврата советской системы образования

Отказ России от Болонской системы образования не означает возвращение к советской системе обучения в вузах, заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. По его словам, в стране создадут новую отечественную систему образования.

«Речь не идет о возвращении к системе, которая была до 1991 года, речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа <…> и тот опыт, который мы получили в последнее время», — сказал Афанасьев на заседании Совета ректоров творческих вузов.

Замминистра уточнил, что новая система будет ориентирована «на национальные интересы с учетом наших международных интересов, с учетом интересов абитуриентов и с учетом интересов вузов».

При этом анонсированная реформа высшего образования потребует профессиональной экспертной дискуссии, организовать которую планируется в ближайшее время, подчеркнул Афанасьев.

На прошлой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную, «уникальную» модель высшего образования.