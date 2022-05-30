НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россия отказалась от возврата советской системы образования

Источник:
«Интерфакс»
472 7
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Отказ России от Болонской системы образования не означает возвращение к советской системе обучения в вузах, заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. По его словам, в стране создадут новую отечественную систему образования.

«Речь не идет о возвращении к системе, которая была до 1991 года, речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа <…> и тот опыт, который мы получили в последнее время», — сказал Афанасьев на заседании Совета ректоров творческих вузов.

Замминистра уточнил, что новая система будет ориентирована «на национальные интересы с учетом наших международных интересов, с учетом интересов абитуриентов и с учетом интересов вузов».

При этом анонсированная реформа высшего образования потребует профессиональной экспертной дискуссии, организовать которую планируется в ближайшее время, подчеркнул Афанасьев.

На прошлой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную, «уникальную» модель высшего образования.

Еще по теме
Жулики на экзаменах: как работает современная шпаргалка
Без бакалавриата и магистратуры: как изменится высшее образование?
Крымский депутат захотел убрать английский из школьной программы
Дискуссию о спецоперации на Украине проведут для школьников Читы
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Россиянам отключили «старое» приложение AliExpress
RuStore и NashStore: в чем отличия?
Ученые назвали равновесный курс рубля
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
71
Лавров заявил об объявлении Западом войны всему Русскому миру
65
Путин предложил Европе удобрения за снятие санкций
47
Кадыров пригрозил разобраться с Польшей за шесть секунд
44
Путин отменил возрастной предел для контрактников
36
Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским