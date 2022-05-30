АвтоВАЗ прекратил выпуск моделей Renault

АвтоВАЗ завершил выпуск автомобилей Renault: последними стали два Sandero. Глава Самарской области утверждал, что выпуск Sandero и Duster продолжится.

«Последние два автомобиля Renault Sandero после доукомплектования и отработки дефектов, были отправлены в цех отгрузки. На производственных участках и отстойниках более нет ни одного автомобиля марки Рено, какое-то количество еще дожидаются отправки на площадке отгрузки», — сообщается в паблике Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявлял, что с Renault, ушедшим из России, достигнуты договоренности о том, что на АвтоВАЗе будут выпускаться Duster и Sandero.

При этом инсайдеры с завода утверждают, что перспективы выпуска « очень туманны». Линии выпуска деталей и комплектующих для производства данной модели будут законсервированы на неопределенный срок. Персоналу предложат перевод в другие производства и цеха, возможно, со сменой профессии.