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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, проведет телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В Турции рассчитывают, что конфликт России и Украины закончится как можно скорее, поскольку ситуация становится хуже «с каждым днем», цитирует РБК Эрдогана.

«В понедельник у меня будут телефонные разговоры как с Россией, так и с Украиной. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», — сказал президент Турции.

С начала российской военной операции на Украине Эрдоган неоднократно призывал стороны сесть за стол переговоров и созванивался с Путиным и Зеленским. В последний раз лидеры России и Турции разговаривали о ситуации на Украине больше месяца назад — 26 апреля.

Ранее Эрдоган обещал добиться разблокировки поставок зерна с Украины. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, в стране скопилось порядка 25 миллионов тонн зерна, значительные объемы — на судах в заблокированных черноморских портах.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

ponhik78

А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?

Asd10

А остальные их не заботят?) хотят корень сорняка сберечь, и опять к нам в огород закинуть.

Uynachalnica

Напрасными надеждами себя тешат.

ponhik78

А с чего ты взял что мы заблокировали? Блокады Одессы нет. Просто сначала идиоты хохлы закидывают акваторию...