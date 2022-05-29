Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, проведет телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В Турции рассчитывают, что конфликт России и Украины закончится как можно скорее, поскольку ситуация становится хуже «с каждым днем», цитирует РБК Эрдогана.

«В понедельник у меня будут телефонные разговоры как с Россией, так и с Украиной. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», — сказал президент Турции.

С начала российской военной операции на Украине Эрдоган неоднократно призывал стороны сесть за стол переговоров и созванивался с Путиным и Зеленским. В последний раз лидеры России и Турции разговаривали о ситуации на Украине больше месяца назад — 26 апреля.

Ранее Эрдоган обещал добиться разблокировки поставок зерна с Украины. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, в стране скопилось порядка 25 миллионов тонн зерна, значительные объемы — на судах в заблокированных черноморских портах.