НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Командующий РВСН раскрыл отличия «Сармата» от «Воеводы»

Источник:
«Звезда»
316 1
Фото: © Минобороны России

Укороченный активный участок траектории и энергетическая мощь принципиально отличают новейшую межконтинентальную ракету «Сармат» от ее предшественницы «Воеводы», сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев

Энергетическая модность позволяют «Сармату» «иметь большое количество боевого оснащения, следующее — это его защищенность с точки зрения тех применяемых материалов, как для самой ракеты, так и для шахтных пусковых установок», сказал Каракаев в интервью каналу «Звезда».

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» состоялся 20 апреля 2022 года. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск «подарком НАТО».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБоевая фантастика: лазер «Задира»

Ракета — самый мощный в мире носитель ядерного оружия в мире. Она обладает наибольшей дальностью поражения целей. «Сармат» может нести гиперзвуковые блоки и способен поражать цели, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые системы противоракетной обороны.

Производить ракету будет завод «Красмаш» в Красноярске. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.



Еще по теме
Немецкий чиновник раскрыл отказ НАТО от поставки танков Киеву
Минобороны показало испытания «неотвратимого оружия»
Россия создаст береговой комплекс под ракету «Циркон»
США предостерегли Украину от обстрелов территории России
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Россиянам отключили «старое» приложение AliExpress
Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России
RuStore и NashStore: в чем отличия?
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
71
Лавров заявил об объявлении Западом войны всему Русскому миру
65
Путин предложил Европе удобрения за снятие санкций
55
Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России
47
Кадыров пригрозил разобраться с Польшей за шесть секунд
43
Путин отменил возрастной предел для контрактников