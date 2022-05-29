Командующий РВСН раскрыл отличия «Сармата» от «Воеводы»

Укороченный активный участок траектории и энергетическая мощь принципиально отличают новейшую межконтинентальную ракету «Сармат» от ее предшественницы «Воеводы», сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев

Энергетическая модность позволяют «Сармату» «иметь большое количество боевого оснащения, следующее — это его защищенность с точки зрения тех применяемых материалов, как для самой ракеты, так и для шахтных пусковых установок», сказал Каракаев в интервью каналу «Звезда».

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» состоялся 20 апреля 2022 года. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск «подарком НАТО».

Ракета — самый мощный в мире носитель ядерного оружия в мире. Она обладает наибольшей дальностью поражения целей. «Сармат» может нести гиперзвуковые блоки и способен поражать цели, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые системы противоракетной обороны.

Производить ракету будет завод «Красмаш» в Красноярске. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.





