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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс‑премьер Японии обвинил Зеленского в конфликте на Украине

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Позиция президента Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ.

«Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке», — цитирует РИА Новости Абэ.

По его словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден мог бы в данной ситуации оказать влияние на украинского лидера. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», — заключил Абэ.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

ponhik78

А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?

Uynachalnica

Напрасными надеждами себя тешат.

ponhik78

То есть Макрон и Шольц позвонили Путину, но куда-то там просится всё равно Путин? Я просто не знаю как...

Asd10

А остальные их не заботят?) хотят корень сорняка сберечь, и опять к нам в огород закинуть.