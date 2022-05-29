Экс‑премьер Японии обвинил Зеленского в конфликте на Украине

Позиция президента Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт на Донбассе привели к началу российской спецоперации, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ.

«Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке», — цитирует РИА Новости Абэ.

По его словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден мог бы в данной ситуации оказать влияние на украинского лидера. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», — заключил Абэ.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».